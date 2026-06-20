Павло Василенко

Шахтар розглядає одразу кілька варіантів для проведення домашніх матчів основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Зазначається, що серед можливих варіантів є Польща, Німеччина та Англія. Саме останній напрям зараз виглядає найбільш реалістичним і активно обговорюється в клубі.

Донеччани вже ведуть перемовини щодо оренди стадіону Брентфорда в Лондоні, який розрахований приблизно на 17 тисяч глядачів і може приймати матчі єврокубків.

За словами інсайдера, саме ця арена наразі є головним фаворитом серед усіх варіантів і найбільш ймовірним варіантом для проведення домашніх матчів донеччан.