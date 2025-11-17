Відомий український тренер Олег Федорчук висловився про шанси збірної України вийти на ЧС-2026 через плей-офф. Його слова наводить Footboom.

Впливатимуть два фактори. Це насамперед функціональний стан гравців, їхня ігрова форма. Так як у нас більшість гравців грають у закордонних клубах, то на весну нарікати не варто, всім однаково. Плюс багато залежатиме від жеребкування, адже є команди, з якими краще не зустрічатися.

Ну і дуже багато залежатиме від стану ряду ключових позицій. Насамперед – кондиції захисників. Добре, що зараз Матвієнко у дуже добрій формі, і в відносно добрій Забарний. Плюс воротар. Якщо ці гравці будуть у хорошій формі, то можна розраховувати на позитивний результат. Тому що у футболі можна сховати багато недоліків, але сховати погану гру воротаря та центральних захисників дуже складно. Приклад київського Динамо дуже яскравий, - розповів Федорчук.