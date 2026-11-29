На початку зустрічі активніше виглядали гості. Воллі мав дві нагоди відкрити рахунок, проте спочатку його удар парирував Кемкін, а згодом легіонер Вереса не влучив у ворота після грубої помилки Підгурського.

Кривбас здобув домашню перемогу над рівненським Вересом у матчі 14-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:0, а господарі вперше перемогли в чемпіонаті під керівництвом Олександра Петракова.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Кривбас відповів результативно. На 28-й хвилині після передачі Шевченка Машаду вивів господарів уперед. Ще за вісім хвилин перевага криворіжців стала подвійною: Герберт асистував Наві, який відправив м’яч у сітку воріт рівнян.

Після перерви команди більше не забивали, тож Кривбас зберіг комфортну перевагу та записав до активу три очки. Цей успіх дозволив команді залишити останню сходинку турнірної таблиці.

Після 14 зіграних матчів Кривбас має десять очок і посідає 13-те місце. Верес із дев’ятьма балами розташувався на 15-й позиції. У наступному турі, 4 грудня, криворіжці зустрінуться із Шахтарем, а 7 грудня рівняни прийматимуть Лівий Берег.

УПЛ, 14-й тур

Кривбас – Верес – 2:0

Голи: Машаду, 28; Наві, 36.