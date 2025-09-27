Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі суботи, 27 вересня у лігах ПФЛ.

У сьомому турі української Першої ліги ЮКСА та Пробій Городенка провели в’язкий матч, у якому жодна зі сторін так і не зуміла зламати оборонні редути суперника. Обидві команди створили кілька моментів, але гостроти бракувало, тож фінальний свисток зафіксував суху нічию 0:0.

В іншому поєдинку туру Ворскла і Вікторія видали результативний відрізок у середині першого тайму. Під кінець першого тайму Татарков вивів полтавців уперед, але вже за чотири хвилини Лебеденко відновив рівновагу. У другому таймі обидві команди намагалися вирвати перемогу, та на табло залишилися цифри 1:1.

Ворскла набрала 12 очок і наздогнала Інгелець у боротьбі за перехідні матчі. Проте у конкурента є матч у запасі. ЮКСА (9) – восьма, Вікторія (8) – 11-та, Пробій (6) – 12-й.

У десятому турі групи А Другої ліги Реал Фарма на своєму полі поступився Атлету. Гості відкрили рахунок завдяки точному удару Пресича вже на 12-й хвилині, а під завісу гри Мовчан подвоїв перевагу, поставивши крапку – 0:2.

У матчі дублів Буковини та Полісся переможця визначив єдиний точний удар. На 72-й хвилині Савін реалізував нагоду і приніс чернівчанам мінімальну, але важливу перемогу.

Полісся-2 залишилося з 18 очками і ризикує пропустити в лідери Самбір-Ниву-2 (18) та Лісне (17).

Перша ліга, восьмий тур

ЮКСА – Пробій Городенка 0:0

Ворскла – Вікторія 1:1

Голи: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

Друга ліга, група А, десятий тур

Реал Фарма – Атлет 0:2

Голи: Пресич, 12, Мовчан, 85

Буковина-2 – Полісся-2 1:0

Гол: Савін, 72