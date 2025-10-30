Дженоа з Малиновським на полі не знайшла аргументів проти новачка Серії А
Руслан відіграв повний матч з Кремонезе
близько 2 годин тому
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Дженоа в рамках 9 туру Серії А вдома зустрічалась з Кремонезе. Матч у Генуї завершився з рахунком 0:2.
Безвиграшна серія команди Патріка Вієйра могла перерватися цієї середи, однак цього вечора новачок Серії А тріумфував на полі Дженоа.
Головним героєм зустрічі став нападник Кремонезе Бонаццолі, який записав до свого активу дубль.
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський у цьому матчі відіграв від свистка до свитка. В поточному сезоні це дев'ята поява Руслана на полі, відзначившись одним асистом.
Cерія А. 9 тур
Дженоа - Кремонезе 0:2
Голи: Бонаццолі, 4, 49
