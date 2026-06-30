Сергій Разумовський

Чорноморець продовжує перебудову складу перед поверненням до Прем’єр-ліги та вже майже завершив черговий етап кадрових змін. Як повідомляє «ТаТоТаке», в одеському клубі визначилися з частиною футболістів, які не залишаться в команді, а також паралельно ведуть роботу над новими підписаннями.

Серед тих, хто точно не продовжить виступи за Чорноморець, — воротар Вадим Ющишин, із яким не продовжуватимуть контракт. На цій позиції клуб планує розраховувати на Кінгслі Аніагбосо, Максима Коваля, чия угода діє до зими, а також на новачка Назара Байду. Крім того, одесити не зберігатимуть у складі й Анеля Райса: оренду 19-річного півзахисника з Панами продовжувати не будуть, тож він повернеться до Пласа Амадор.

Паралельно команда Романа Григорчука працює над посиленням. Уже оформлено трансфер Даниїла Алефіренка, який перейшов із Колоса. Також Чорноморець опрацьовує можливі варіанти із запрошенням футболістів Шахтаря — Мар’яна Фарини та Олега Пушкарьова.

Водночас відкритими залишаються питання щодо Владислава Герича з Динамо та Дениса Гришкевича з Полісся. Обидва наразі проходять збори зі своїми клубами, тому остаточного рішення про їхній можливий перехід або оренду до Одеси поки немає.

Минулого сезону Чорноморець фінішував другим у Першій лізі й завдяки цьому напряму піднявся до УПЛ.