Сергій Разумовський

Кривбас оголосив про повноцінний трансфер правого півзахисника Бара Ліна з Маккабі Тель-Авів. Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

21-річний ізраїльський футболіст виступав за Кривбас на правах оренди протягом сезону. Після цього клуб ухвалив рішення викупити його контракт.

Нова угода Бара Ліна з криворізькою командою розрахована на чотири роки. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро.

У сезоні, що минув, Бар Лін провів 28 матчів за Кривбас. У них йому вдалося забити п’ять голів і віддати одну результативну передачу.

Раніше Кривбас офіційно втратив одного зі своїх зіркових легіонерів, який продовжить кар’єру в колишньому клубі українського захисника Максима Таловєрова.