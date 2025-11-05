Павло Василенко

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок відповів на запитання представників ЗМІ під час пресконференції напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій проти Зринськи, який пройде на «Арені Люблін» у Польщі.

«Ми провели два дуже непростих матчі проти Шахтаря. У Кубку перемогли, а в чемпіонаті зазнали поразки. На жаль, арбітр не призначив стовідсоткове пенальті, але це футбол… Сьогодні ми розбирали суперника під час теоретичного заняття. Можу сказати, що це хороша, бойова команда. Завтра на нас чекатиме дуже цікаве протистояння», – цитує Піхальонка клубна пресслужба.

У четвер, 6 листопада, Динамо прийме боснійський Зринськи у матчі третього туру загального етапу Ліги конференцій. Початок – о 22:00 за київським часом.

Кияни займають 34-е місце в таблиці ЛК з нулем балів.