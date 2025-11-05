Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій проти Зринськи на «Арені Люблін» у Польщі.

«Команда зараз знаходиться в робочому режимі. Маючи такий щільний графік, говорити про те, чи команда в кризі, чи на підйомі, буде недоречно і неправильно. Ми навіть не можемо провести повноцінну підготовку. У нас є час на відновлення і підготовку безпосередньо до матчу, граючи у графіку через два на третій, через три на четвертий.

Ми намагаємося відпрацьовувати різні моменти, які трапляються у грі. Стандартні положення – це так само одна з ключових ситуацій на футбольному полі, яка може бути додатковою перевагою. Ми над цим теж працюємо», – цитує Шовковського клубна пресслужба.