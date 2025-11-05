Шовковський: «Ми навіть не можемо провести повноцінну підготовку»
Наставник біло-синіх поспілкувався з журналістами
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій проти Зринськи на «Арені Люблін» у Польщі.
«Команда зараз знаходиться в робочому режимі. Маючи такий щільний графік, говорити про те, чи команда в кризі, чи на підйомі, буде недоречно і неправильно. Ми навіть не можемо провести повноцінну підготовку. У нас є час на відновлення і підготовку безпосередньо до матчу, граючи у графіку через два на третій, через три на четвертий.
Ми намагаємося відпрацьовувати різні моменти, які трапляються у грі. Стандартні положення – це так само одна з ключових ситуацій на футбольному полі, яка може бути додатковою перевагою. Ми над цим теж працюємо», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
У четвер, 6 листопада, Динамо прийме боснійський Зринськи у матчі третього туру загального етапу Ліги конференцій. Початок – о 22:00 за київським часом.
Кияни займають 34-е місце в таблиці ЛК з нулем балів.