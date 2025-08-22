Головний тренер Фіорентини Стефано Піолі прокоментував вилучення форварда Мойзе Кіна у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся, який завершився перемогою його команди з рахунком 3:0.

Наставник наголосив на важливості форварда для складу, відзначивши, що цінує його внесок, навіть незважаючи на те, що майже весь другий тайм Фіалкам довелося грати у меншості після видалення за удар ліктем. Водночас Полісся не змогло реалізувати чисельну перевагу.

«Мойзе помилився, він, безумовно, заслуговував на вилучення, але його суперник також мав бути покараний. Шкода, адже Мойзе добре себе показував – він важливий гравець і винесе урок з цієї ситуації. Джеко добре увійшов у гру, Кін теж добре почав, шкода, що його вилучили, але він буде готовий до чемпіонату», – наводить слова Піолі Sky Sport Italia.

Матч-відповідь між Фіорентиною та Поліссям відбудеться 28 серпня у Флоренції. Переможець протистояння отримає місце у груповому етапі Ліги конференцій.