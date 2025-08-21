Маркевич – про яскравих гравців Полісся: «Не хочу нікого ображати»
Авторитетний український тренер назвав лідера житомирян перед суперматчем проти Фіорентини
близько 1 години тому
Колишній тренер Карпат, Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич оцінив кадрову ситуацію в Поліссі перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини.
❓ Ви завжди любили яскравих гравців, які здатні взяти гру на себе. Чи бачите таких у Поліссі?
💬 Гуцуляк може нестандартно зіграти і щось придумати. А так… Не хочу нікого ображати.
❓ Що скажете про Назаренка?
💬 У нього є швидкість і він може втекти. Ці якості можуть допомогти у грі на контратаках проти Фіорентини. Будемо сподіватися, що Назаренко десь втече.
❓ Хто вам більше імпонує на позиції нападника: Філіппов чи Гайдучик?
💬 Гайдучик. Мені подобається його самовіддача, він багато працює на полі. Якщо буде й надалі так відпрацьовувати, то і майстерність прийде, – сказав Маркевич в інтерв'ю «Українському футболу».
