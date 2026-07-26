Сергій Разумовський

Федерація футболу Італії розпочала перевірку обставин співпраці Андреа Пірло з букмекерською компанією Fonbet. За інформацією La Gazzetta dello Sport, відповідне доручення дав президент FIGC Джованні Малаго.

Пірло нині очолює дубайський Юнайтед, однак паралельно розглядається як один із кандидатів на посаду головного тренера національної збірної Італії. Переговорний процес щодо можливого призначення дещо пригальмував через репутаційні ризики, пов’язані з комерційними зв’язками 47-річного фахівця.

З жовтня минулого року італієць є міжнародним амбасадором Fonbet. Крім того, у межах співпраці з компанією він відвідував Москву. Така діяльність викликала негативну реакцію з боку кількох італійських політиків.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно заявила, що Пірло, на її думку, неодноразово використовував власну популярність для створення позитивного образу російського режиму. Вона наголосила, що це відбувалося на тлі повномасштабної війни росії проти України, і назвала можливе призначення тренера серйозною помилкою.

У FIGC хочуть з’ясувати деталі угоди між Пірло та букмекерською компанією, а також оцінити потенційні наслідки для репутації федерації. Представники тренера водночас запевняють, що контракт із Fonbet напряму пов’язаний із його роботою в Юнайтед. Якщо Пірло залишить дубайський клуб, він, імовірно, зможе припинити й співпрацю з букмекером.

Інтереси в обох структурах може мати російський бізнесмен Сергій Ломакін. Він є акціонером Юнайтед, де працює Пірло, а також пов’язаний із Fonbet. Наразі адвокати тренера ведуть переговори про дострокове припинення його контракту з клубом з Об’єднаних Арабських Еміратів. Після юридичного врегулювання цього питання Пірло та FIGC можуть перейти до фінальної стадії перемовин щодо роботи в національній команді.

За даними джерела, співпраця з російським букмекером не стане перешкодою для призначення італійця. У його договорі передбачено можливість розірвати угоду без штрафних санкцій у будь-який момент. Контракт укладений із компанією, яка управляє іміджевими правами колишнього футболіста.

Отже, у разі призначення наставником збірної Італії Пірло зможе відмовитися від рекламних та інших комерційних проєктів, зокрема пов’язаних із Fonbet. Варто зазначити, що в Італії реклама букмекерських компаній заборонена з 2018 року. Тоді набув чинності так званий Декрет про гідність.

Юридична команда Пірло вже готує документи для завершення його роботи в дубайському клубі. Сам спеціаліст зацікавлений у тому, щоб якомога швидше залишити Юнайтед і прийняти збірну Італії.

Очікувалося, що Пірло очолить збірну Італії до 2030 року.