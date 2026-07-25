Павло Василенко

Андреа Пірло вже в понеділок або вівторок має бути офіційно представлений як новий головний тренер збірної Італії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, сторони вже узгодили всі деталі чотирирічного контракту, за яким легендарний у минулому півзахисник отримуватиме 1,5 мільйона євро на рік.

Пірло став головним кандидатом після того, як Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола відмовилися очолити «Скуадру адзурру». Анчелотті нещодавно продовжив співпрацю зі збірною Бразилії, а Гвардіола вирішив присвятити більше часу родині після десяти років роботи в Манчестер Сіті.

За інформацією джерел, Пірло без вагань погодився на пропозицію після розмови з технічним директором Паоло Мальдіні та спеціальним радником Леонардо, з якими добре знайомий ще з часів спільних виступів за «Мілан». Перед офіційним призначенням італієць має лише розірвати контракт з клубом Юнайтед з ОАЕ, який очолив минулого літа.

Очікується, що офіційне оголошення відбудеться після засідання Італійської федерації футболу, запланованого на вівторок. Саме тоді Пірло можуть офіційно представити новим наставником національної команди, з якою він працюватиме до завершення чемпіонату світу 2030 року.