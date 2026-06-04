Сергій Разумовський

ФІФА заборонила вболівальникам проносити пляшки з водою на матчі чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє The Athletic.

Раніше фанатам дозволяли брати із собою на стадіон порожні прозорі пластикові пляшки об’ємом до 1 літра. Тепер ця можливість буде скасована. Під заборону також потрапили чашки, банки та будь-які інші контейнери.

У ФІФА пояснили таке рішення міркуваннями безпеки. В організації вважають, що подібні предмети можуть бути використані як метальні об’єкти на трибунах і створювати ризик травмування інших глядачів.

Водночас нововведення може викликати невдоволення серед уболівальників, особливо з огляду на те, що чемпіонат світу-2026 відбудеться влітку, а матчі проходитимуть у США, Канаді та Мексиці, де в цей період може бути висока температура.

Окремим питанням залишається доступність води на аренах. За таких умов уболівальникам доведеться купувати напої безпосередньо на стадіонах, що може стати додатковим джерелом доходу для організаторів і продавців під час турніру.

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