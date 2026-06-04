Денис Сєдашов

Майбутній чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці обіцяє переписати історію не лише за спортивними показниками, а й за рівнем фінансового капіталу за кулісами. Звіт видання SunSport та оцінки експертів зі спортивної економіки свідчать, що цей Мундіаль змонтує унікальну інтригу, адже на поля вийдуть футболісти з найбільшими особистими статками в історії. Масштабне розширення турніру до 48 збірних лише підкреслює космічні суми, які стоять за головними зірками сучасності.

На вершині фінансового олімпу впевнено тримається капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду. Його капітал перетнув вражаючу позначку в 1,27 мільярда доларів. Окрім щедрого річного контракту з Аль-Насром на 220 мільйонів, португалець продовжує капіталізувати власне ім'я завдяки бізнес-імперії, що включає мережі готелів, фітнес-центри та технологічні стартапи.

Слідом за португальцем йде лідер чинних чемпіонів світу Ліонель Мессі. Статки аргентинського форварда Інтер Маямі оцінюють у 943 мільйони доларів. Завдяки довічним рекламним контрактам із глобальними брендами та комерційним угодам в MLS, Мессі стабільно утримує позиції серед трьох найоплачуваніших спортсменів планети.

Трійку лідерів замикає бразилець Неймар, який нещодавно повернувся на батьківщину до Сантоса. Його капітал у 425 мільйонів доларів сформувався завдяки щедрим виплатам у Барселоні, ПСЖ та саудівському Аль-Хілялі, а також багатомільйонним спонсорським пакетам.

У першій п'ятірці також закріпилися лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе та капітан англійців Гаррі Кейн, чиї капітали підігріваються солідними окладами в Реалі та Баварії відповідно.

Топ-10 найбагатших футболістів майбутнього чемпіонату світу:

Кріштіану Роналду (Аль-Наср / Португалія) — $1,27 млрд Ліонель Мессі (Інтер Маямі / Аргентина) — $943 млн Неймар (Сантос / Бразилія) — $425 млн Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид / Франція) — $237 млн Гаррі Кейн (Баварія / Англія) — $140 млн Мохамед Салах (Ліверпуль / Єгипет) — $133 млн Сон Хин Мін (Лос-Анджелес / Південна Корея) — $94 млн Ріяд Марез (Аль-Аглі / Алжир) — $80 млн Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті / Новегія) — $80 млн Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед / Колумбія) — $75 млн

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