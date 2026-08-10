Денис Сєдашов

Мюнхенська Баварія викупила контракт 18-річного центрального півзахисника Барі Сапоко Ндіайе у гамбійського клубу Гамбінос Старс. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Сенегалець підписав п'ятирічну угоду до кінця сезону-2030/2031. За даними ЗМІ, сума переходу склала 3,5 млн євро.

Першу половину 2026 року Ндіайе провів у Баварії на правах оренди, зігравши в чотирьох матчах за основну команду. Гравець залишиться в першій команді під керівництвом Венсана Компані.

Влітку 2026 року Ндіайе також зіграв в одному матчі за збірну Сенегалу на чемпіонаті світу.

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