Баварія оголосила про підписання півзахисника Сенегалу
Угода розрахована на п'ять років
Фото: Баварія
Мюнхенська Баварія викупила контракт 18-річного центрального півзахисника Барі Сапоко Ндіайе у гамбійського клубу Гамбінос Старс. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Сенегалець підписав п'ятирічну угоду до кінця сезону-2030/2031. За даними ЗМІ, сума переходу склала 3,5 млн євро.
Першу половину 2026 року Ндіайе провів у Баварії на правах оренди, зігравши в чотирьох матчах за основну команду. Гравець залишиться в першій команді під керівництвом Венсана Компані.
Влітку 2026 року Ндіайе також зіграв в одному матчі за збірну Сенегалу на чемпіонаті світу.
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