Сергій Разумовський

Лондонський Челсі наблизився до оформлення ще одного трансферу під час літнього міжсезоння. Новачком команди може стати досвідчений нападник Брайтона Денні Велбек. Про це у соцмережі X повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, додаючи, що клуби вже досягли повної домовленості щодо переходу англійського форварда.

🚨🔵 Danny Welbeck to Chelsea, here we go! Deal in place with Brighton for the English striker.



Welbeck agreed terms with Chelsea until 2028, medical next; Brighton approved decision to let him go after formal request from Danny.



Jordan Henderson: coming soon. 🔜 pic.twitter.com/E7C5gaiW8U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Очікується, що 35-річний Велбек підпише з Челсі контракт, розрахований на два сезони. Сторони вже узгодили умови особистої угоди, тому найближчим часом футболіст має пройти медичне обстеження.

Ключову роль у переході відіграла позиція самого Велбека. Форвард повідомив керівництву Брайтона про бажання змінити команду та попросив дозволити йому приєднатися до Челсі. Представники «чайок» врахували волю футболіста й погодилися відпустити одного з найбільш досвідчених гравців складу.

Денні Велбек виступає за Брайтон від жовтня 2020 року. За майже п’ять років у складі команди нападник провів 201 матч у всіх турнірах. За цей час він забив 51 м’яч і зробив 13 результативних передач. Минулого сезону англієць зіграв 40 поєдинків, у яких відзначився 14 голами та двома асистами.

У Челсі розраховують, що досвід Велбека допоможе команді посилити атакувальну лінію. Форвард добре знайомий із вимогами англійського футболу, має значний досвід виступів у Прем’єр-лізі (400 матчів) та може стати важливим гравцем ротації.

Професійну кар’єру Велбек розпочав у Манчестер Юнайтед. Також він виступав на правах оренди за Престон і Сандерленд. Окрім Манчестер Юнайтед та Брайтона, нападник захищав кольори Арсеналу та Вотфорда. Крім того, форвард має чималий досвід виступів за збірну Англії.

Раніше повідомлялося, що Челсі домовився про контракт з 18-річним учасником чемпіонату світу-2026.