Сергій Разумовський

Збірна України продовжує шукати стадіон, на якому проведе свої домашні матчі в новому розіграші Ліги націй. Як повідомляє польське видання Meczyki, українська сторона розраховувала приймати суперників у Кракові, однак цей варіант зрештою не вдалося погодити.

За інформацією джерела, команда Андреа Малдери планувала проводити домашні зустрічі на арені Вісли Краків. Саме цей стадіон розглядався як один із пріоритетних варіантів для матчів збірної України, однак переговори не завершилися домовленістю.

Причиною зриву домовленості стали кілька чинників. Зокрема, йдеться про організаційні труднощі, а також про стан футбольного газону на стадіоні. У підсумку ці обставини змусили Українську асоціацію футболу повернутися до пошуку іншої арени, яка відповідатиме всім вимогам для проведення поєдинків міжнародного рівня.

Перший домашній матч у межах нового сезону Ліги націй збірна України має провести 2 жовтня проти Північної Ірландії. Саме ця гра стане для команди важливою з огляду на старт кампанії, тому питання вибору стадіону має особливе значення для тренерського штабу та організаторів.

На цей момент остаточне рішення щодо місця проведення домашніх матчів збірної України в турнірі ще не ухвалене. Керівництво УАФ продовжує працювати над пошуком відповідного варіанта, аби команда могла прийняти суперників на зручній та якісній арені.

Раніше повідомлялося, що Шахтарю не пішли назустріч у питанні проведення матчів Ліги чемпіонів у Кракові.