Сергій Разумовський

Барселона планує розпочати роботу над продовженням контракту з нападником Ферраном Торресом. Як повідомляє Mundo Deportivo, керівництво каталонського клубу вирішило не відкладати це питання, попри те що чинна угода футболіста залишається дійсною ще протягом одного року.

За інформацією джерела, новий контракт може бути розрахований ще на три або чотири сезони. Остаточний формат пропозиції залежатиме від перших контактів із представниками гравця та позиції його агента. У клубі хочуть заздалегідь зрозуміти умови, на яких Торрес готовий продовжити співпрацю, аби не допустити затягування переговорного процесу ближче до завершення чинної угоди.

Раніше в Барселоні не поспішали з цим питанням, оскільки Ферран має стабільний контракт і хорошу зарплату, а сам футболіст не демонстрував бажання залишити команду. Через це вважалося, що клуб може почекати з перемовинами. Однак останнім часом позиція каталонців змінилася: керівництво дійшло висновку, що краще почати процедуру продовження заздалегідь.

На рішення клубу вплинула і зростаюча роль Торреса в команді. Після відходу Роберта Левандовскі значення іспанця в атакувальній лінії стало помітно більшим. Крім того, Барселона не скористалася опцією викупу Маркуса Решфорда, який, як і Ферран, здатен зіграти як на фланзі, так і в центрі нападу. Це додатково підвищило цінність Торреса для тренерського штабу.

У поточному сезоні 26-річний нападник провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол і віддав 3 результативні передачі. Така статистика лише підтверджує, що Барселона може розглядати його як важливу частину проекту на найближчі роки.