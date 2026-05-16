Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські офіційно підтвердив, що залишає іспанський клуб після завершення поточного сезону. 37-річний польський форвард вирішив не продовжувати співпрацю з «блаугранас».

Оскільки чинна угода футболіста з каталонцями спливає 30 червня, Левандовські залишить команду у статусі вільного агента.

У своєму прощальному дописі в Х Роберт подякував вболівальникам за підтримку, а також висловив вдячність керівництву клубу в особі Жоана Лапорти.

Після чотирьох років, повних випробувань та важкої роботи, настав час рухатися далі. Іду з відчуттям, що місія виконана. 4 сезони, 3 чемпіонства.

Я ніколи не забуду ту любов, яке я отримав від фанатів з перших днів. Каталонія – моє місце на землі. Дякую всім, кого я зустрів на своєму шляху протягом цих прекрасних чотирьох років.

Особлива подяка президенту Лапорті за надану мені можливість прожити найнеймовірніший розділ у моїй кар’єрі. Барса повернулася на своє місце. Visca el Barça. Visca Catalunya.