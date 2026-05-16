«Іду з відчуттям, що місія виконана»: Левандовські оголосив про відхід із Барселони
Поляк попрощався з «блаугранас»
близько 1 години тому
Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські офіційно підтвердив, що залишає іспанський клуб після завершення поточного сезону. 37-річний польський форвард вирішив не продовжувати співпрацю з «блаугранас».
Оскільки чинна угода футболіста з каталонцями спливає 30 червня, Левандовські залишить команду у статусі вільного агента.
У своєму прощальному дописі в Х Роберт подякував вболівальникам за підтримку, а також висловив вдячність керівництву клубу в особі Жоана Лапорти.
Після чотирьох років, повних випробувань та важкої роботи, настав час рухатися далі. Іду з відчуттям, що місія виконана. 4 сезони, 3 чемпіонства.
Я ніколи не забуду ту любов, яке я отримав від фанатів з перших днів. Каталонія – моє місце на землі. Дякую всім, кого я зустрів на своєму шляху протягом цих прекрасних чотирьох років.
Особлива подяка президенту Лапорті за надану мені можливість прожити найнеймовірніший розділ у моїй кар’єрі. Барса повернулася на своє місце. Visca el Barça. Visca Catalunya.
Флік залишиться у Барселоні щонайменше до 2028 року.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05