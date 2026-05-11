Сергій Разумовський

Матч 29-го туру української Прем’єр-ліги між Колосом та Оболонню відбудеться у Києві. Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

За домовленістю між клубами поєдинок, у якому номінальним господарем буде Колос, пройде на Оболонь-Арені. Гру заплановано на неділю, 17 травня, стартовий свисток має пролунати о 15:30.

У Колосі також повідомили, що квитки на матч з’являться у продажу згодом на спеціалізованому порталі для футбольних подій. Посилання на продаж буде опубліковане на офіційному сайті клубу та в соціальних мережах.

Ймовірною причиною такого рішення є календар ковалівців наприкінці сезону. Посеред тижня Колос має провести у Києві важливий матч проти Динамо в боротьбі за четверте місце. Тож команда, очевидно, прагне залишитися у столиці та уникнути додаткових переїздів в умовах щільного графіка з двома матчами за тиждень.

Наразі Колос посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 46 очок. Команда продовжує боротьбу за місця у верхній частині таблиці разом із Динамо, у якого 48 балів, та Металістом 1925, який також набрав 46 очок.

Оболонь перебуває на 11-й позиції з 28 очками, враховуючи технічну перемогу 3:0 над Олександрією. Київський клуб має непогані шанси зберегти прописку в УПЛ напряму та, ймовірно, уникнути загострення боротьби з Кудрівкою за виживання.

Перенесення матчу Колос – Оболонь до Києва стало ще одним прикладом неоднозначної тенденції наприкінці сезону. Номінальні господарі погоджуються проводити домашні поєдинки фактично на виїзді або на полі суперника.

Раніше повідомлялося, що Полтава після домашнього матчу із Шахтарем у Львові також проведе номінально домашню гру проти Динамо не у Кропивницькому, а в Києві.