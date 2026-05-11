Матч 29-го туру української Прем’єр-ліги між Полтавою та Динамо змінив місце проведення. За інформацією Telegram-каналу Динамо Київ Inside, поєдинок відбудеться не у Кропивницькому, як передбачалося раніше, а у Києві.

У повідомленні джерела зазначається, що Полтава погодилася піти назустріч київському клубу та уникнути організації матчу в Кропивницькому. Наразі точна арена, на якій має пройти зустріч, ще визначається.

Це вже не перший подібний випадок за участю Полтави наприкінці сезону. Раніше клуб домовився з Шахтарем про перенесення свого домашнього матчу до Львова. Саме там команда провела поєдинок проти донецького клубу, який завершився розгромною поразкою Полтави з рахунком 0:4.

Та невдача мала для Полтави серйозні турнірні наслідки. Після поразки від Шахтаря команда офіційно втратила шанси зберегти місце в УПЛ і достроково вилетіла з елітного дивізіону за три тури до завершення чемпіонату.

Для Шахтаря ж той матч, навпаки, став історичним. Перемога над Полтавою дозволила донецькому клубу достроково оформити чемпіонський титул сезону. Це золото стало для «гірників» уже 16-м в історії чемпіонатів незалежної України.

Цікаво, що раніше президент Полтави Сергій Іващенко заявляв про проведення домашніх матчів у Кропивницькому таке:

На початку були моменти невеличкі, які потім розвʼязалися. На той момент ми вже підписали з Кропивницьким договір, ми потиснули один одному руки, ми договір підписали на рік, і я не бачу можливості, скажімо, його порушувати. З однієї простої причини – треба залишатися людьми. Ми потиснули руки, ми повинні працювати. Сергій Іващенко