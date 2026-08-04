Павло Василенко

Маурісіо Почеттіно продовжить роботу на чолі збірної США. Аргентинський фахівець підписав новий чотирирічний контракт, який діятиме до завершення чемпіонату світу 2030 року.

Почеттіно очолив американську національну команду у жовтні 2024 року. На домашньому чемпіонаті світу-2026 він вивів збірну США до 1/8 фіналу, де господарі турніру поступилися Бельгії з рахунком 1:4. Попри виліт, американці здобули три перемоги на турнірі та успішно подолали груповий етап.

Сам тренер зізнався, що важливу роль у його рішенні залишитися відіграла підтримка вболівальників.

«Найважливішим для мене став зв'язок із людьми, уболівальниками та всією організацією. Саме це переконало мене продовжити роботу. Ми побачили, що здатні конкурувати з найкращими збірними світу, а різниця між нами вже не така велика», – зазначив Почеттіно.

Аргентинець також наголосив, що команда розпочинає новий цикл підготовки до ЧС-2030. За його словами, тренерський штаб планує активніше залучати молодих футболістів, які мають стати основою збірної в найближчі роки. Водночас він визнав, що команді необхідно посилити конкуренцію насамперед на позиціях воротаря та центрального захисника.

До роботи зі збірною США Почеттіно очолював Еспаньйол, Саутгемптон, Тоттенгем, ПСЖ та Челсі. На чолі американської команди він уже провів 31 матч, у яких здобув 17 перемог (включно з однією в серії пенальті), зазнав 13 поразок і один раз зіграв унічию.

Виконавчий директор Федерації футболу США Джей Ті Бетсон заявив, що організація повністю підтримує довгостроковий проєкт із Почеттіно.

«Ми знаємо, що попереду ще багато роботи. Наша мета – боротися за перемогу на чемпіонаті світу та зробити футбол найпопулярнішим видом спорту в країні», – наголосив Бетсон.

За інформацією американських ЗМІ, фінансування нового контракту тренера знову забезпечили приватні інвестори та комерційні партнери Федерації футболу США. За перші сім місяців роботи Почеттіно заробив понад п'ять мільйонів доларів.