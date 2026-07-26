Павло Василенко

Німецький футбол може отримати масштабне фінансове вливання. Керівництво Бундесліги підтвердило, що отримало пропозицію від американської фінансової групи щодо надання кредиту на суму понад один мільярд євро.

За інформацією німецьких ЗМІ, гарантією повернення коштів мають стати права на телетрансляції матчів на внутрішньому ринку. Якщо сторони досягнуть остаточної домовленості, це стане однією з найбільших фінансових операцій в історії німецького футболу.

У Бундеслізі підтвердили агентству DPA факт отримання пропозиції зі США, однак не стали розкривати її фінансових деталей. Відомо, що під час чемпіонату світу-2026 у США, Канаді та Мексиці відбулася зустріч за участю представників ліги, клубів та американської інвестиційної компанії Apollo, на якій сторони обговорили можливі форми співпраці.

Потенційне фінансування може бути спрямоване на розвиток інфраструктури, цифрових платформ та інших стратегічних проєктів. Раніше керівництво Бундесліги вже створило спеціальний резервний фонд для підтримки інвестиційних програм, що свідчить про намір активно модернізувати турнір і зміцнити його конкурентні позиції на світовому футбольному ринку.