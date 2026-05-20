Сергій Разумовський

На чемпіонаті світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні завершилися всі матчі ігрового дня середи, 20 травня. У чотирьох поєдинках було зафіксовано дві розгромні перемоги, одна вольова звитяга та один матч, який завершився лише в серії булітів.

У групі А найпереконливішу перемогу дня здобула Швейцарія, яка не залишила шансів Австрії — 9:0. Швейцарці активно розпочали зустріч, закинувши чотири шайби вже у першому періоді, після чого продовжили нарощувати перевагу. У другій двадцятихвилинці вони додали ще три голи, а в заключному періоді оформили ще дві шайби, довівши матч до розгрому.

Також у групі А збірна США в напруженому матчі перемогла Німеччину. Основний час завершився внічию. Доля зустрічі вирішилася в серії булітів, де сильнішими виявилися американці.

Після першого періоду рахунок був 1:1, у другій частині гри Німеччина вийшла вперед, вигравши відрізок 2:1, однак у третьому періоді США зрівняли рахунок після того, як програвали 2:3, а згодом вирвали перемогу в післяматчевій серії.

У групі B Чехія здобула вольову перемогу над Італією — 3:1. Перший період пройшов без закинутих шайб, а в другому італійці несподівано відкрили рахунок. Втім, у заключній двадцятихвилинці чехи повністю перехопили ініціативу, тричі вразили ворота суперника й оформили перемогу.

Ще один розгром у групі B оформила Швеція, яка впевнено перемогла Словенію — 6:0. Шведи забезпечили собі комфортну перевагу вже за підсумками двох періодів: дві шайби у першому та ще чотири у другому. У третьому періоді рахунок не змінився, але це не завадило Швеції спокійно довести гру до великої перемоги.

Чемпіонат світу-2026

Група А

Австрія – Швейцарія 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

США – Німеччина 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 2:1 – буліти)

Група B

Чехія – Італія 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Швеція – Словенія 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)