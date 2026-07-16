Павло Василенко

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін жорстко розкритикував спроби переглянути правила щодо легіонерів в українському футболі та фактично звинуватив частину клубів УПЛ у бажанні загальмувати розвиток чемпіонату.

За словами Палкіна, Українська асоціація футболу зробила важливий крок до європейської інтеграції, дозволивши футболістам із країн ЄС не вважатися легіонерами. Водночас, за його словами, низка клубів на чолі з Динамо прагне повернути старі обмеження та відмовитися від уже ухвалених реформ.

Керівник «гірників» наголосив, що багаторічний ліміт на легіонерів не допоміг збірній України досягти успіхів, адже команда не змогла кваліфікуватися на жоден із п'яти останніх чемпіонатів світу. На його думку, розвиток можливий лише завдяки відкритій конкуренції, а не адміністративним заборонам.

Палкін заявив, що повернення до старої системи означатиме крок назад і суперечитиме європейському курсу України. Він також попередив, що якщо Загальні збори УПЛ скасують чинні рішення, Шахтар оскаржуватиме їх у суді. Завершив свою заяву функціонер різким закликом: «Не бійтеся конкуренції і не тягніть український футбол назад у Радянський Союз».

Повний текст заяви читайте тут.