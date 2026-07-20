Усик — про бій з Верховеном: «Якщо хтось каже, що рефері мені допомагав — гаразд. Мені допомагає лише Бог»
Українець відповів на критику щодо зупинки бою проти нідерландця
близько 2 годин томуПідписатися в
Володар поясу Ring Magazine у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) прокоментував резонансний епізод за участю рефері в 11-му раунді поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена (1-1, 1 КО).
Нагадаємо, рефері Майк Лайсонс зупинив бій рівно в момент звучання гонгу, який сповістив про завершення 11-го раунду. В інтерв'ю Daily Mail український боксер зазначив, що не переймається суперечками навколо дій рефері.
Я не думаю про це, тому що я не рефері. Я — спортсмен. Суддя перед боєм каже: «Я роблю так, так і так». Гаразд, немає проблем. Але ми бʼємося за правилами Великої Британії. Ти робиш свою роботу, а я роблю свою. Іноді у нас виникають проблеми з суперниками після бою. Я думаю, що рефері зробив хорошу роботу, але якщо хтось каже, що рефері допомагав Усику, то гаразд. На мою думку, мені допомагає лише Бог.
Усик оголосив, коли проведе свій останній бій у кар'єрі.