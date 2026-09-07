Українська Прем’єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера серпня в чемпіонаті. Голосування традиційно проходило у два етапи: спочатку експерти та представники ЗМІ визначали кандидатів після кожного туру, а потім відбулося окреме опитування серед уболівальників та фахівців.

Найкращим футболістом серпня став атакувальний гравець Карпат Ян Костенко. Він взяв участь у трьох переможних матчах львів’ян проти Кривбаса (4:1), ЛНЗ (3:0) та Буковини (3:0), де був одним із головних героїв команди.

Серед тренерів переміг іспанець Франсіско Фернандес. Під його керівництвом Карпати набрали 10 очок із 12 можливих – найкращий результат УПЛ у серпні. Двічі Фернандеса визнавали тренером туру, ще одного разу він став другим.