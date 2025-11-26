Французький голкіпер Мілана потрапив до сфери інтересів мюнхенської Баварії, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, керівництво німецького клубу розглядає 30-річного воротаря як потенційну заміну Мануелю Ноєру. Контракт Меньяна з Міланом спливає влітку 2026 року, після чого він стане вільним агентом.

Цього сезону Майк провів 13 матчів у всіх турнірах, з яких у семи зберіг свої ворота в недоторканності, пропустивши дев'ять голів. Згідно з Transfermarkt, його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.

