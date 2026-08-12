Павло Василенко

Відомий півзахисник Поль Погба знову опинився поза тренувальним процесом. 33-річний футболіст отримав травму стегна під час першого дня тренувального збору Монако в Англії, що ще більше ускладнило його становище в команді.

Погба лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань після тривалих проблем із коліном. Тепер же, за інформацією AFP, через пошкодження стегна він не зможе зіграти на старті нового сезону Ліги 1.

Травма сталася напередодні товариського матчу Монако з Ліверпулем (3:2), у якому француз не взяв участі. Для Погба це черговий неприємний епізод у кар'єрі, яка останніми роками розвивається зовсім не так, як очікувалося.

Після 18-місячної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил француз минулого сезону лише починав повертатися до колишнього рівня. Він провів усього шість матчів за Монако, а загалом набрав лише 115 хвилин на полі.

Тепер нова травма знову ставить під питання його найближче майбутнє. Контракт Погба з Монако розрахований до літа 2027 року, однак регулярні проблеми зі здоров'ям можуть серйозно вплинути на його роль у команді.