Павло Василенко

Трансфер чемпіона світу Анхеля Корреа до Рівер Плейт опинився в центрі гучного скандалу. Аргентинський нападник уже прибув до Буенос-Айреса, щоб завершити перехід із мексиканського Тигреса, однак останні події поставили угоду під питання.

Спочатку все виглядало як формальність. Корреа попрощався з партнерами та тренерським штабом Тигреса, отримав дозвіл на медичний огляд, а Рівер Плейт був готовий заплатити за форварда близько 17 мільйонів доларів.

Однак згодом ситуація різко змінилася. Аргентинські ЗМІ повідомили, що футболіст нібито був змушений залишити Мексику через прямі погрози вбивством на його адресу та адресу його родини.

У Тигреса інша версія подій. Представники мексиканського клубу, яких цитує Mediotiempo, заявляють, що історія з погрозами є вигаданою та називають її частиною «брудної кампанії» з боку Рівер Плейт.

За інформацією джерела, аргентинський клуб може спробувати використати ситуацію, щоб через ФІФА та Спортивний арбітражний суд домогтися розірвання угоди без виплати компенсації. У Тигресі категорично не погоджуються з таким сценарієм і наголошують, що Корреа має контракт до 2030 року та раніше не повідомляв про жодні загрози.

Тепер доля трансферу чемпіона світу залежить від того, яку версію подій буде визнано офіційною.