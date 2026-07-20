Павло Василенко

Ліонель Мессі вперше висловився після поразки збірної Аргентини від Іспанії (0:1) у фіналі чемпіонату світу-2026. Наступного дня після вирішального матчу капітан «альбіселесте» опублікував емоційне звернення, в якому не приховував розчарування.

«Біль неймовірний, і цю рану буде важко загоїти», – написав Мессі.

Водночас він наголосив, що хоче пам'ятати не лише невдачу, а й шлях, який пройшла команда.

За словами легендарного форварда, збірна Аргентини знову довела свою силу, вдруге поспіль діставшись фіналу чемпіонату світу після тріумфу в Катарі-2022.

«У мене залишаться матчі, в яких ми змінювали хід гри, викладалися на повну й відчували підтримку всієї країни. Саме праця, самовіддача та єдність цієї команди знову зробили нас одними з найкращих у світі».

Мессі також подякував уболівальникам за підтримку й підкреслив, що аргентинці вкотре об'єдналися навколо національної команди.

«Щиро дякую за кожне повідомлення. Ми знову відчули гордість за те, що ми аргентинці», – написав капітан.

На завершення 39-річний футболіст привітав Іспанію із завоюванням титулу чемпіона світу. Водночас майбутнє Мессі у збірній залишається відкритим, і фінал ЧС-2026 може стати його останнім матчем на світових першостях.