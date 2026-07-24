Вінгер Челсі Алехандро Гарначо продовжить кар’єру в Астон Віллі. Про перехід 22-річного аргентинського футболіста офіційно повідомила пресслужба бірмінгемського клубу.

Гарначо приєднався до нової команди на умовах річної оренди. Водночас угода передбачає обов’язковий викуп його контракту Челсі, якщо будуть виконані передбачені домовленістю спортивні та інші критерії. Таким чином, після завершення орендного періоду аргентинець може залишитися в Астон Віллі на постійній основі.

Фінансові умови трансферу клуби не розголошують. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, якщо Астон Вілла активує пункт про викуп, загальна сума переходу з урахуванням орендної виплати становитиме приблизно 50 мільйонів євро.

Гарначо розпочав футбольний шлях в академії Манчестер Юнайтед. За основну команду англійського гранда аргентинець провів 144 матчі в усіх турнірах. Улітку 2025 року він залишив манкуніанців і перебрався до Челсі. Лондонський клуб заплатив за гравця 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Перший сезон у складі Челсі став для Гарначо поки що єдиним у Лондоні. За цей період він узяв участь у 43 поєдинках, у яких забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.

Тепер аргентинський вінгер спробує закріпитися в Астон Віллі та допомогти команді виконати поставлені на сезон завдання. У разі успішного виступу футболіста бірмінгемці зможуть оформити його повноцінний трансфер.

Раніше у зворотному напрямку вирушив англієць Морган Роджерс.