Павло Василенко

Фінал чемпіонату світу-2026 став першою зустріччю на полі двох поколінь футбольних зірок – Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля. Після перемоги Іспанії над Аргентиною (1:0) в центрі уваги опинився не лише чемпіонський тріумф, а й емоційний момент між легендою та новою суперзіркою світового футболу.

Після фінального свистка засмучений Мессі залишився на полі, не стримуючи сліз через втрачений шанс захистити титул чемпіона світу. У цей момент до нього підійшов 19-річний Ямаль, який обійняв аргентинця, а футболісти обмінялися кількома словами.

Пізніше вінгер збірної Іспанії розкрив зміст цієї розмови. За словами Ямаля, Мессі сказав:

«Майбутнє належить вашому поколінню».

Іспанець зізнався, що ці слова мають для нього не меншу цінність, ніж золота медаль чемпіона світу.

Ямаль також наголосив, що завжди вважав Мессі своїм кумиром і після фіналу просто хотів висловити йому повагу. Символізму цій історії додає відоме фото, зроблене багато років тому під час фотосесії ЮНІСЕФ, на якому молодий Ліонель Мессі купає немовля – майбутню зірку світового футболу Ламіна Ямаля. Після фіналу цей знімок знову став вірусним у соціальних мережах.