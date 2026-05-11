Сергій Разумовський

Нападника ПСЖ Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем Ліги 1 у поточному сезоні. Про це повідомила Національна спілка футболістів-професіоналів Франції (UNFP).

Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs.



Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1



Французький вінгер отримав цю нагороду вдруге поспіль. У боротьбі за приз Дембеле випередив своїх партнерів по ПСЖ Нуну Мендеша та Вітінью, а також Флорана Товена з Ланса і Мейсона Ґрінвуда з Марселя.

У поточному сезоні 28-річний футболіст провів 20 матчів у чемпіонаті Франції. На його рахунку 10 забитих м’ячів і 6 результативних передач.

Також ПСЖ продовжує боротьбу на європейській арені. Парижани зіграють у фіналі Ліги чемпіонів, де їхнім суперником стане лондонський Арсенал.