Володимир Кириченко

ПСЖ переміг Баварію у півфіналі Ліги чемпіонів (5:4, 1:1).

Таким чином, паризький клуб вийшов у третій фінал Ліги чемпіонів у своїй історії.

ПСЖ грав там у сезонах-2019/20 проти Баварії (0:1) та 2024/25 проти Інтера (5:0).

Такий показник виходів до фіналу ЛЧ є рекордним для команд із Франції, адже Марсель та Реймс робили це по 2 рази.

Фінальний матч цьогорічного розіграшу між ПСЖ та Арсеналом пройде 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Нагадаємо, Арсенал втримав перемогу над Атлетико та став фіналістом Ліги чемпіонів.