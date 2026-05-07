ПСЖ вийшов у свій третій фінал Ліги чемпіонів в історії
Такий показник є рекордним для клубів із Франції
близько 4 годин тому
ПСЖ / Фото - Yahoo
ПСЖ переміг Баварію у півфіналі Ліги чемпіонів (5:4, 1:1).
Таким чином, паризький клуб вийшов у третій фінал Ліги чемпіонів у своїй історії.
ПСЖ грав там у сезонах-2019/20 проти Баварії (0:1) та 2024/25 проти Інтера (5:0).
Такий показник виходів до фіналу ЛЧ є рекордним для команд із Франції, адже Марсель та Реймс робили це по 2 рази.
Фінальний матч цьогорічного розіграшу між ПСЖ та Арсеналом пройде 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.
Нагадаємо, Арсенал втримав перемогу над Атлетико та став фіналістом Ліги чемпіонів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись