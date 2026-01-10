Павло Василенко

Напередодні фіналу Суперкубка Іспанії мадридський Реал отримав важливі новини, які можуть суттєво вплинути на розклад сил у принциповому протистоянні з Барселоною. У неділю «вершкові» вдруге поспіль зіграють у фіналі турніру, намагаючись узяти реванш за минулорічну поразку від каталонців. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Після складної перемоги над Атлетіко (2:1) у півфіналі навколо складу Реала виникло чимало запитань. Особливе занепокоєння викликали повідомлення про можливі травми Родріго та Антоніо Рюдігера, які скаржилися на фізичний дискомфорт після дербі. Також залишалася невизначеність щодо готовності Кіліана Мбаппе, чия участь у стартовому складі досі не гарантована.

Втім, субота принесла позитивні сигнали для мадридців. За інформацією Cadena COPE, Родріго повністю відновився і готовий допомогти команді у вирішальному матчі. Бразилець перебуває у відмінній формі, і його повернення є серйозним підсиленням для Реала. Саме ця новина стала приводом для оптимізму у тренерському штабі, і Хабі Алонсо може з полегшенням зітхнути.

Щодо Рюдігера, ситуація залишається складнішою. Німецький захисник усе ще відчуває біль у лівому коліні, однак налаштований битися до кінця та зробити все можливе, аби вийти на поле проти Барселони. Остаточне рішення щодо його участі буде ухвалене безпосередньо перед матчем.

Фінал Суперкубка обіцяє бути напруженим, а кадрові новини лише підігрівають інтригу перед черговим Ель Класіко.