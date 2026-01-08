Суперкубок Іспанії знову завершиться протистоянням двох грандів. Реал Мадрид і Барселона вийшли до фіналу турніру, де між собою зіграють уже вчетверте поспіль.

Мадридський клуб здобув путівку до вирішального матчу після напруженої перемоги над Атлетіко з рахунком 2:1. Днем раніше Барселона без шансів розгромила Атлетик, забивши п’ять м’ячів і не пропустивши у відповідь.

Таким чином, фінал Суперкубка Іспанії знову перетвориться на Ель Класіко. У трьох попередніх фіналах цього турніру між цими суперниками двічі тріумфувала Барселона, ще один раз перемогу святкував Реал.

Вирішальний матч Суперкубка Іспанії між Реалом і Барселоною запланований на 11 січня.