Бущан міг перейти в Жирону на фініші трансферного вікна
Проте іспанський клуб обрав Домініка Ліваковича
33 хвилини тому
Георгій Бущан, голкіпер саудівського Аль-Шабаба, міг продовжити кар'єру у несподіваному напрямку, повідомляє Футбол 24.
Жирона розглядала варіант із підписанням українського воротаря. Після складного початку сезону каталонський клуб шукав нового вартового воріт, і Бущан опинився серед кандидатів. У результаті вибір клубу впав на Домініка Ліваковіча.
Зазначимо, що у складі Жирони вже виступає український воротар Владислав Крапивцов, а також вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат.
Бущан є вихованцем Динамо і провів за столичний клуб усю свою кар'єру, перш ніж цієї зими перейти до Аль-Шабаба. Цього сезону екслідер киян вже зіграв один матч, у якому пропустив чотири голи.
Раніше повідомлялося, що Бущан приєднався до табору збірної України замість Андрія Луніна.