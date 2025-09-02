Георгій Бущан, голкіпер саудівського Аль-Шабаба, міг продовжити кар'єру у несподіваному напрямку, повідомляє Футбол 24.

Жирона розглядала варіант із підписанням українського воротаря. Після складного початку сезону каталонський клуб шукав нового вартового воріт, і Бущан опинився серед кандидатів. У результаті вибір клубу впав на Домініка Ліваковіча.

Зазначимо, що у складі Жирони вже виступає український воротар Владислав Крапивцов, а також вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат.

Бущан є вихованцем Динамо і провів за столичний клуб усю свою кар'єру, перш ніж цієї зими перейти до Аль-Шабаба. Цього сезону екслідер киян вже зіграв один матч, у якому пропустив чотири голи.

Раніше повідомлялося, що Бущан приєднався до табору збірної України замість Андрія Луніна.