Полісся і Металіст 1925 закрили програму 11-го туру УПЛ
Команди сильнішого не визначили
17 хвилин тому
Фото - ФК Металіст 1925
У матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на своєму стадіоні приймало харківський Металіст 1925. Команди закрили програму туру мировою – 0:0.
Безпрограшна серія Полісся в УПЛ триває сім матчів, а Металіст 1925 не може виграти чотири тури поспіль.
Полісся займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 20 очок. Металіст 1925 залишився на шостій позиції з 17 балами в активі.
УПЛ, 11-й тур
Полісся – Металіст 1925 – 0:0