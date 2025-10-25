Полісся розтрощило Оболонь на виїзді
Команда Ротаня не помітила супротив опонента
близько 1 години тому
Оболонь – Полісся/фото: Оболонь
У 10-му турі Української Прем'єр-ліги київська Оболонь приймала житомирське Полісся та зазнала розгромної поразки з рахунком 0:4
У першому таймі півзахисник Полісся Владислав Велетень зробив результативну передачу на Олександра Андрієвського, а за вісім хвилин сам забив, подвоївши перевагу гостей.
У другому таймі Велетень продовжив діяти результативно: на 51-й хвилині він асистував Сергію Чоботенку, а на 72-й Микола Гайдучик довів рахунок до 4:0, закріпивши впевнену перемогу Полісся.
Українська Прем’єр-ліга, 10-й тур
Оболонь – Полісся – 0:4
Голи: Андрієвський, 31 (0:1). Велетень, 39 (0:2). Чоботенко, 51 (0:3). Гайдучик, 72 (0:4).