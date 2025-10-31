Нападник Металіста 1925 Пітер Ітодо підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Агробізнеса (4:3). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

На мою думку, рахунок мав бути більшим, ніж 4:0. Цілком могло б бути, скажімо, 10:0. У першій половині матчу ми грали добре, а в другій - ні. Команда суперника цим скористалася, тому вони просто реалізували свої моменти. Наступного разу треба грати однаково добре як в першій половині матчу, так і в другій.

Дубль у матчі з Агробізнесом? Вважаю, що я додаю від гри до гри. Намагаюсь прогресувати у всіх матчах, але поки виходить краще саме в Кубку. Я намагаюсь, стараюся і сподіваюсь, що наступного разу теж заб'ю і в матчі УПЛ.

Неважливо, який суперник нам дістанеться в чвертьфіналі, бо в будь-якому випадку треба продовжувати грати добре. Наша справа - продовжувати боротися на рівні, а як буде - побачимо.