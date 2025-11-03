Захисник Металіста 1925 Артем Шабанов поділився думками щодо майбутньому матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Полісся, де він зустрінеться з колишнім клубом і тренером Русланом Ротанем. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Передматчеве мало більше відновлювальний характер, бо зараз минув лише другий день після гри з Агробізнесом. Треба добре відновитися і підготуватись до наступної гри. Я б не сказав, що надто часто зараз матчі. Є час, щоб відновитися, тому я сподіваюся, що нормально підійдемо до наступної гри.

Особливого налаштування не буде. У мене буде таке ж налаштування, як і на всі інші команди. Треба виходити, показувати свою гру і намагатися зробити максимальний результат для команди.

Трішки знаю, що вони намагаються награвати та як можуть виходити з оборони в атаку. Я вважаю, що зараз всі все бачать. Можна подивитися гру, зробити нарізки, виділити хороші і погані дії. Тобто, можна подивитися, хто як грає та проаналізувати це. Зараз не так тяжко це зробити, як декілька років тому.

У Полісся досить непогана лінія нападу, тому треба з ними грати обережно. Думаю, варто зіграти щільніше та не давати багато часу думати. Будемо намагатись це робити, думаю, в нас все вийде.