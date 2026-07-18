Сергій Разумовський

Полісся офіційно оголосило про підписання венесуельського опорного півзахисника Андрусва Араухо, який раніше виступав у складі Кривбаса. Житомирський клуб продовжує роботу над посиленням складу та додав до команди футболіста, який уже має досвід виступів в українському чемпіонаті.

Новачок Полісся підписав контракт, розрахований на три роки. У складі житомирської команди 23-річний хавбек гратиме під 22-м номером. За попередньою інформацією, сума трансферу могла скласти близько 2 мільйонів євро.

Араухо виступає на позиції опорного півзахисника та має додати команді варіативності в центральній зоні поля. Його основними якостями є робота без м’яча, боротьба в середині поля, вміння підтримувати баланс між обороною та атакою, а також участь у початковій стадії розвитку атак.

До переходу в Полісся венесуелець захищав кольори Кривбаса. Гравцем криворізького клубу він став у серпні 2025 року, коли перебрався до України з венесуельського Депортіво Райо Суліано. Тоді сума трансферу оцінювалася приблизно у 294 тисячі доларів.

У сезоні-2025/26 Араухо провів 28 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках опорний півзахисник відзначився трьома результативними передачами. Його стабільна ігрова практика та адаптація до українського футболу стали одними з факторів, які могли вплинути на інтерес з боку Полісся.

Загалом за професійну кар’єру Андрусв Араухо провів 114 матчів. На його рахунку один забитий м’яч і п’ять асистів. Окремим етапом у кар’єрі футболіста став дебют за національну збірну Венесуели.

У березні цього року Араухо вперше вийшов на поле у складі головної команди країни в товариському матчі проти Тринідаду і Тобаго. Венесуела здобула перемогу в цьому поєдинку, а сам півзахисник провів на полі всі 90 хвилин.