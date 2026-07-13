Сергій Разумовський

Житомирське Полісся вже закрило питання щодо опорного півзахисника. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, вчора ввечері керівництво житомирського клубу погодило з Андрусом Араухо всі ключові умови особистого контракту. Сам трансфер між клубами оцінюється приблизно у два мільйони євро, тож найближчим часом перехід має бути оформлений офіційно.

23-річний опорний хавбек стане гравцем Полісся до літа 2029 року. Для житомирян це може стати довгостроковим посиленням центральної зони поля, де клуб шукає стабільність і баланс між відбором та першим пасом.

Араухо приєднався до криворізького клубу в серпні 2025 року, коли перейшов із венесуельського Депортіво Райо Суліано. Сума того трансферу становила близько 294 тисяч доларів. У сезоні-2025/26 опорний півзахисник провів 28 матчів на клубному рівні та відзначився трьома результативними передачами.

Раніше Кривбас офіційно підписав португальського захисника.