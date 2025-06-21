Павло Василенко

Олександрія оголосила про припинення співпраці з нападником Олександром Філіпповим. Пресслужба клубу повідомляє, що рішення було досягнуто за обопільною згодою сторін.

Раніше повідомлялося, що Філіппов продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ. Проте після надходження пропозиції від житомирського Полісся форвард зробив вибір на користь команди Руслана Ротаня.

Філіппов перейшов до Олександрії влітку 2024 року і відтоді провів 28 матчів (10 голів і два асисти), ставши срібним призером чемпіонату України.

Transfermarkt оцінює вартість 32-річного нападника у 500 тисяч євро.