Павло Василенко

Полісся оголосило про підписання контракту з півзахисником Володимиром Шепелєвим.

Житомирський клуб та 28-річний хавбек уклали дворічну угоду – до 30 червня 2027 року. За Полісся Шепелєв виступатиме під номером 19.

Нагадаємо, що останнім клубом досвідченого футболіста була Олександрія, в складі якої він став срібним призером чемпіонату України. До житомирян півзахисник приєднався на правах вільного агента.

Шепелєв відомий виступами за київське Динамо, кольори якого він захищав з 2017 по 2025 рр. За цей період Володимир провів 229 матчів за киян (сім голів, 19 асистів) та завоював п'ять трофеїв.

Дебютувати за Полісся хавбек зможе вже у неділю, 31 серпня. Саме тоді житомиряни зіграють на виїзді з Динамо. Початок матчу четвертого туру УПЛ о 15:30.