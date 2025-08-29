Житомирське Полісся офіційно оголосило про перехід українського вінгера Владислава Велетня з ковалівського Колосу. Контракт із 22-річним футболістом розрахований на чотири сезони, а на полі він виходитиме під 22-м номером.

Велетень вихованець академії київського Динамо. У жовтні 2021 року він перейшов до Колоса на правах вільного агента. За ковалівську команду він провів 73 матчі, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.

Владислав залучався до молодіжної збірної України U-21 та входив до складу олімпійської збірної U-23, яка брала участь на Олімпійських іграх у Парижі під керівництвом Руслана Ротаня. Футболіст може грати на обох флангах півзахисту, а також у ролі хавбека.

Раніше повідомлялося, що Полісся підписало двох вихованців Динамо.