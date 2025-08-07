Полісся оголосило стартовий склад на перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій з Пакшем
Поєдинок незабаром розпочнеться
27 хвилин тому
Фото - ФК Полісся
Сьогодні пройде перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому житомирське Полісся у словацькому Пряшові прийме угорський Пакш. Матч розпочнеться о 21:00.
Головний тренер Полісся Руслан Ротань оголосив стартовий склад команди на цей поєдинок.
Полісся: Волинець, Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко, Лєднєв, Бабенко, Андрієвський, Гуцуляк, Філіппов, Крушинський.
Запасні: Кудрик, Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефі, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик.
Переможець пари Полісся – Пакш у плей-оф раунді Ліги конференцій зустрінеться з італійською Фіорентиною.
