Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша поділився думками щодо підсилення команди та футболу під час війни. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Що стосується інтенсивності — я сподіваюся, що з кожним матчем ми будемо виглядати все інтенсивніше й інтенсивніше. Ми до цього йдемо, на зборах провели роботу. Інша справа — це відновлення. Звісно, ми довіряємо команді, ми хочемо з цими гравцями працювати. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми не можемо кричати: нам мало, нам когось не вистачає. Ми хочемо працювати з цими гравцями, хочемо, щоб гравці якомога швидше ці вимоги виконували на футбольному полі. З часом, я думаю, що буде видно — чи потрібне підсилення, чи не потрібне.

Звичайно, футбол без вболівальників — це не футбол. Але найголовніше, що в хлопців є рідні, є знайомі, які підтримують тут на стадіоні чи по телевізору. Звичайно, що хочеться, щоб були повні стадіони й вони якомога швидше повернулися, але для цього потрібен мир, щоб війна закінчилася в нашій країні — ми це все розуміємо. Дійсно, зараз дуже тяжко, ми знаходимося не в рівних умовах із суперником, але ми це все розуміємо. Єдине, що я можу тут сказати — дякую нашим воїнам ЗСУ за те, що дають можливість, що ми сьогодні в єврокубках.